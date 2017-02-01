Kadın A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan ay-yıldızlıların kampı, 3 Şubat Cuma günü sona erecek.
Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milli takımın hazırlık kampına şu oyuncular davet edildi:
Selda Akgöz, Arzu Karabulut (Trabzon İdmanocağı), Bilgesu Aydın, Berna Yeniçeri, Ceren Nurlu, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Meryem Koç (Adana İdmanyurdu), Fatma Işık (FV Löchgau), Şevval Alpavut (FOMGET Gençlik), Didem Karagenç, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Ebru Uzungüney (TSV Schoot Mainz), İpek Kaya (Brestois 29), Bahar Güvenç, Kübra Berber, Serra Çağan (1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Sevgi Salmanlı (Kireçburnuspor), Ecem Cumert (Freiburg), Duygu Karkaç (USC Landhaus), Selen Altunkulak, Melike Pekel (Metz), Çağla Korkmaz (Wolfsburg), Aytül Dilek Okur (TSV Amicitia Viernheim)
Kadın Milli Futbolcular Hazırlık Kampında
Kadın A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.
Kadın A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.