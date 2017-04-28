Kadıköy'de Çizgilerle 1 Mayıs Sergisi Açılıyor

Yerli ve yabancı çizerlerin, kendi tanıklıkları ışığında yaptığı 1 Mayıs karikatürleri Karikatür Evi'nde İstanbullularla buluşacak. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Karikatürlerle 1 Mayıs" sergisi 28 Nisan'da açılıyor.

28 Mayıs'a dek açık kalacak olan sergide eseri yer alan sanatçılar şöyle; Akdağ Saydut (Türkiye), Alessandro Gatto (İtalya), Alexander Dubovsky (Ukrayna), Alexandr Zhytnikov (Ukrayna), Angelo Campaner (İtalya), Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Ba Bilig (Çin), Borislav Stankovic Stabor (Sırbistan), Darko Drlejevic (Karadağ), Doru Axinte (Romanya), Ferruh Doğan (Türkiye), Grzegorz Szumowski (Polonya), İbrahim Tuncay (Türkiye), İsmet Lokman (Türkiye), Jordan Pop-Iliev (Makedonya), Konstantin Kazanchev (Ukrayna), Mojmir Mihatov (Hırvatistan), Necati Abacı (Türkiye), Nuri Bilgin (Türkiye), Pavel Constantin (Romanya), Ramiro Zapata ( Kolombiya), Sergei Tunin (Rusya), Sergey Sichenko (Rusya), Sergii Riabokon (Ukrayna), Sergii Riabokon (Ukrayna), Silvano Melo (Brezilya), Şevket Yalaz (Türkiye), Tan Oral (Türkiye), Tonguç Yaşar (Türkiye), Toso Borkoviç (Sırbistan), Trayko Popov (Bulgaristan), Vladimir Semerenko (Rusya), Yalçın Çetin (Türkiye), Yiğit Özgür (Türkiye), Kamil Yavuz (Türkiye)