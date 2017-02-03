Hatay'ın Payas ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan 2 hırsız zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolu üzerindeki Rende kavşağındaki polis uygulama noktasında durdurulmak istenen 31 PK 113 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Bu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 31 C 2375 plakalı yolcu otobüsü, kaçan otomobile çarptı. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İsimlerinin N.B. ve H.Ü. olduğu öğrenilen 2 kişinin 12 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi Dörtyol Adliyesi'ne sevk edildi. - HATAY
Kaçarken Kaza Yapan Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
Hatay’ın Payas ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan 2 hırsız zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan 2 hırsız zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.