Kaçak Silah Atölyelerine Operasyon

Rize İl Jandarma Komutanlığı kaçak silah imalathanelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.



İl Jandarma Komutanlığı istihbaratı ve Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından, Rize'nin Ardeşen ilçesi Yayla ve Fırtına mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda hayvan ahırı içerisinde özel bir bölümde imalathane tespit edildi. Yapılan istihbari çalışma neticesinde silah imal edildiği bilgisine ulaşan ekipler, Yayla Mahallesi'nde ikamet eden B.Ö. ve Fırtına Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö.'nün Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararından sonra ev ve eklentilerinde arama yaptı. Bulunan 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, çok sayıda tabanca kabzası ve fişeklere el konuldu. - RİZE