Kaçak Avcılarla Mücadele

Kırklareli Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avlanmaya çalışan avcılara karşı denetimlerini sürdürülüyor.



Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Filiz İhtiyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14-15 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 53 avcının kontrol edildiğini bildirdi.





Denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten İhtiyar, kaçak avlanan 8 kişinin yakalandığını söyledi.





Kaçak avlanan kişilere idari para cezası uygulandığını anlatan İhtiyar, denetimlerde ses düzeneklerine de el konulduğunu kaydetti.