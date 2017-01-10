Kabil'de Patlama

Afganistan'da gerçekleştirilen çifte saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de çifte saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer 24 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında polislerinde bulunduğu en az 70 kişinin de yaralandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahidullah Mecruh'un yaptığı açıklamasında 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralanan 70 kişinin de şehir hastanelerine sevk edildiğini bildirdi.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki ise il saldırının bomba yüklü bir aracın bir minibüsü hedef alarak gerçekleştirildiği, ikinci saldırının ise yaralıların yardımına koşan polis ve sivilleri hedef alan canlı bomba ile gerçekleştirildiği bildirildi.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit kısa mesajla saldırıyı üstlenerek, "Afgan istihbarat güçlerine yönelik saldırı düzenlendi" dedi. - KABİL