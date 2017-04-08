Judo Grand Prix'te Hasan Vanlıoğlu gümüş madalyada kaldı



Türkiye, Judo Grand Prix'de ikinci gün Hasan Vanlıoğlu ile gümüş madalya kazandı



Antalya Arena Spor Salonunda devam eden ve 2020 Olimpiyatları'na puan veren 2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları İkinci gününde mindere çıkan Türk sporcu Hasan Vanlıoğlu, tüm maçlarında puan vermeden finale çıktı. Ancak final maçında altın vuruşla maçı kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.



2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakalarında kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda toplam 11 Türk sporcu mindere çıktı.



KADINLAR Kadınlar 63 Kiloda mindere çıkan Turda Minel ve Ümmühan Kabak 2. Turda, 70 Kiloda ise Şükran Bakacak, Nurcan Yılmaz ve Mihriban Öner çeyrek finalde elenen isimler oldular. Semanur Erdoğan ise repesaj maçında Moğolistan'lı sporcuya ippon (tuşla kaybetti ve 7. olarak elendi.



ERKEKLER 73 Kiloda Dilgam Aliyev ve Murat Bektaş çeyrek finalde elenirken, Hasan Vanlıoğlu ise finale çıktı.



HASAN VANLIOĞLU GÜMÜŞ MADALYADA KALDI



Sabah seansında 73 Kiloda mindere çıkan Milli sporcumuz Vanlıoğlu, ilk turu bay geçti. 2. Turda Ukraynalı Artem Komula karşısında Waza-ari ile 2-0 galip geldi. Çeyrek finalde ise milli sporcumuz, Azerbaycanlı Hidayat Heydarov'la karşılaştı. Normal süresi berabere biten karşılaşmayı Vanlıoğlu, altın vuruşla 1-0 kazandı ve yarı finale çıktı. Yarı finalde Milli Judocumuz İsrailli Toher Butbul ile karşılaştı. Maçın son 12 saniyesinde Waza-ari ile 1-0 öne geçen Hasan bu skoru korudu ve adını finale yazdırdı. Akşam seansında Final maçında Özbekistan'lı Mirzokhid Farmonov ile karşılaştı. Maçın normal süresi beraberlikle sonuçlandı. Altın vuruş setinde milli sporcumuz dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Famonov'a bir kez açık verince maçı Waza-ari ile 1-0 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.



81 Kiloda mücadele eden Furkan Şişcioğlu ve İlker Güldüren ise 2. Turda elendi.



ŞAMPİYONANIN SON GÜNÜNDE 5 SIKLETTE 11 SPORCUMUZ MİNDERE ÇIKACAK



Şampiyonanın son gününde Kadınlarda 78 ve +78, Erkeklerde ise 90, 100 ve +100 kilolarda müsabakalar yapılacak



Kadınlar 78 Kg da Çağrı Güzelsoy, Chenshi Baı (Çin). Banu Güngör, Chu Szu Wang (Taype)



+78 Kg da Kayra Sayit 2. Turda Hırvatistan-Taype galibi ile. Gübra Kara, Gülzhan Issanova (Kıgızistan), Zehra Belkıs Kara, Munkhtuya Battulga (Moğolistan) ve Sebile Akbulut ise, Sandra Joblonskyte (Letonya)'lı sporcuyla karşılaşacak.



Erkekler 90 Kg da iki sporcumuz mücadele edecek. Oğuzhan Ahmet Efemgil, Davit Oganisian (Rusya) ve kardeşi Batuhan Efemgil ise Hao Xıa (Çin)



100 Kg da Ali Erdoğan, Sherali Juraev (Özbekistan). Ahmet Furkan Besdil, Aaron Fara (Avusturya) ve Hasan Arıcı ise Pavel Goncharov (Kazakistan)'lı sporcuyla karşılaşacak.



+100 Kiloda üç sporcumuz mücadele edecek. Kadir Bingöl,Kuvvat Nuryyev (Kırgızistan). Feyyaz Yazıcı, Zhambyl Turgynaliyev (Kazakistan) ve 2. Turda Semih Adıyaman ise Yen Po Lee (Taype)'li sporcu ile karşılaşacak.