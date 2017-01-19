Jöh'e Taziye Ziyareti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis kırsalında yaşanan çatışmada şehit olan askerlerin bağlı bulunduğu Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.



Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu kapsamında, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Mehmetçiklerin taziye ziyareti için JÖH Tabur Komutanlığı'na gelen Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy'u tabur komutanı Yarbay Sedat Kara karşıladı.



Şehitler için başsağlığı dileyen Özkan, "Üzüntümüzü ifade etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Temennimiz, bu tür acıların bir daha yaşanmaması. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.



Aksoy da vatan savunmasında gözünü kırpmadan canını veren şehitlere minnettar olduklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.