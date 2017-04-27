Jkbb Meclis Toplantısı Samsun'da Yapılacak

Kırşehir Belediye Başkanı ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Başkanı Yaşar Bahçeci, birliğin nisan ayı meclis toplantısının Samsun'da yapılacağını bildirdi.



Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, 27-30 Nisan tarihleri arasında Samsun Büyükşehir, Havza ve Terme Belediyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan nisan ayı olağan meclis toplantısına JKBB üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve bürokratların katılacağını ifade etti.



Türkiye'nin en önemli konularından birisinin jeotermal olduğunu belirten Bahçeci, enerji, tarım ve ısıtma gibi alanların tamamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabildiğine vurgu yaparak, bu alanda çok fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.



Üye belediyelerin verdiği desteklerle birliğin her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Bahçeci, toplantıların yapıldığı bölgelerin jeotermal kaynakları ile ilgili problemlerini de çözmek için çeşitli girişimlerin yapıldığını aktardı.