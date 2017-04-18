Jeotermal Serada Dersle Mesleğe Hazırlanıyorlar

ÖZKAN BİLGİN/AHMET ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Bölümü öğrencileri, Çaldıran ilçesindeki jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralarda yetiştirilen domatesleri ve üretim şekillerini inceledi.



Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden Çaldıran'a bağlı Ayrancılar bölgesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 34 bin metrekare alana kurulan jeotermal seraları gezen öğrenciler, sera yetkililerinden üretim, bitkilerin yetiştirilmesi ve korunması çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrenciler, bir süre tesiste ders işledi.



"Tesisten çok etkilendim"



YYÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Remzi Atlıhan, AA muhabirine, son sınıf öğrencilerinin fitoklinik dersi için serayı ziyaret ettiklerini söyledi.



Öğrencilerin pratik bilgilerini artırmak amacıyla bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Atlıhan, "Tesisten çok etkilendim. Çaldıran gibi bir yerde böyle bir tesisin olması çok önemli. Bölge istihdamı için güzel bir tesis olmuş. Ziyaretin öğrencilerimiz için yararlı olduğunu düşünüyorum." dedi.





YYÜ yüksek lisans öğrencisi Seda Bilici, tesiste ürünlerin üretim aşaması ve yetiştirme sürecine dair bilgiler edindiklerini aktardı.



Serada işledikleri dersin ve incelemelerin güzel bir tecrübe olduğunu ifade eden Bilici, "Jeotermal enerjiyle böyle bir tesisin kurulmasından etkilendim. Tesiste tamamıyla teknolojiden faydalanılması da ayrı bir güzellik. Topraksız tarım hastalıklar bakımından riski azaltıyor, verimi artırıyor. Bugünkü dersimizi böyle bir ortamda yaptık ve çok verimli geçti." diye konuştu.



"Öğrenciler topraksız tarımı gördü"



Tesisin sahibi, Çaldıran Jeotermal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Veli Akdağ da ziyaretin üniversite ve ilgili sektörler için iyi bir deneyim olduğunu vurguladı.



Tesiste bilgilerini, deneyimlerini ve uygulamalarını mühendis adayı öğrencilerle paylaşmak istediklerini dile getiren Akdağ, şunları belirtti:



"Tesisimiz ilk kış deneyimini başarılı bir şekilde geçirdi. Bu uygulamayla Türkiye seracılık sektöründe iyi bir deneyim kazanmış oldu. Topraksız tarım uygulamasıyla ilgili eğitime yönelik bir seramız var. Üniversitemize bir uygulama sahası fırsatını sunduk. Öğrenciler burada topraksız tarımla ilgili bir uygulamayı görme fırsatını buldu. Rahatlıkla gelip burada stajlarını yapabilir, gezi düzenleyebilirler."



Akdağ, "İstihdam seferberliği" kapsamında 20 kadına daha iş imkanı sağladıklarını, termal yatırımlar ve kayak merkezi projelerini hayata geçirerek istihdam sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.