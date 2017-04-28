Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Samsun Büyükşehir ile Havza ve Terme belediyelerinin ev sahipliğinde Samsun'daki bir otelde düzenlenen toplantı, birlik ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci başkanlığında yapıldı.



Bahçeci, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantıyı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktası Samsun'da düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Samsun Büyükşehir Belediyesinin de kısa süre içinde aralarına katılacağını belirten Bahçeci, "Dünya hızla gelişiyor. Birlik olarak gelişime ayak uydurmalıyız. Bu yüzden rüzgar ve güneş enerjisinden enerji üreten belediyelerimizi de birliğimiz bünyesine katacağız. Bu sayede birliğimiz daha güçlü hale gelecek." dedi.



Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilen toplantıda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Dinar ve Göynücek belediyelerinin birliğe katılması kabul edildi.



Toplantıya birliğin Meclis Başkan Vekili ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, birlik üyesi belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.