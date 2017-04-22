Jeneratör hırsızları kamerada

10 saniyede jeneratörü çaldılar



İSTANBUL - Maltepe'de iki kadın hırsız, Afet Yönetim Merkezi konteynırından jeneratör çaldı. 10 Saniye içinde konteynırdan jeneratörü alarak araca yükleyen zanlıların hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

İki kadın hırsızlık zanlısı Maltepe Altayçeşme Mahallesi Seri sokakta faaliyet gösteren Afet Yönetim Merkezinin jeneratörünü çaldı. Yoldan geçtikleri sırada konteynır kapısının açık olduğunu fark eden zanlılar, aşağıya inerek içeriye girdi. Konteynırdaki iki jeneratörü ve iki beton deiliciyi kucaklayan iki kadın saniyeler içinde araçlarına yüklediler. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Araçlarının plakalarını bezle kapatan zanlılar, çaldıkları jeneratör ve beton delicilerle kayıplara karıştılar. Kameraya görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.