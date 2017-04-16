Jeneratör Gemi İstanbul'un Elektriğine Denizden Destek Verecek

Ulaştırma Bakanlığı tarafından kiralanan ve Marmaray'a elektrik sağlayacak olan dev jeneratör gemi Doğan Bey, demirlediği Yenikapı'da elektrik tellerini karaya bağladı. Karada hızla süren çalışmaların ardından, daha önce Irak'ta görev yapan 126 Megawatt'lık gemi ürettiği elektriği artık Marmaraya iletmeye başlayacak. Dev jenaratör geminin elektriğini şehir şebekesinden alan Marmaray'ın neden olduğu elektrik kesintilerinin önüne geçmesi planlanıyor.

JENERATÖR GEMİ YENİKAPI'YA DEMİRLEDİ

Ortadoğu Afrika ve Güney Asya ülkelerinde yetmeyen elektrik ihtiyacını karşılamak için Karadeniz Holdingi tarafından başlatılan projede görev yapan 9 jeneratör gemiden biri olan Doğan Bey, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne giriş yapmış ve Yenikapı açıklarına demirlemişti.

GEMİDEN UZANAN ELEKTRİK TELLERİ KARAYA BAĞLANDI

126 Megawatt'lık bir santrali bünyesinde barındıran Doğan Bey gemisinin Yenikapı'ya demirlemesinin ardından hızla başlayan çalışmalarda gemiden uzatılan elektrik kablolarıyla karaya bağlandı. Karada yapılan çalışmalarda ise kıyıda bir elektrik aktarma istasyonu yapıldı. Bu istasyonda son çalışmaların yapıldığı ardından geminin ürettiği enerjinin önce şehir şebekesine oradan da Marmara'ya ulaşacağı öğrenildi.

KAPALIÇARŞIDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN GETİRİLDİ

Elektrik enerjisini Eminönü Bölgesi'ndeki şehir santralinden alan Marmaray'ın, şehir elektrik şebekesinde kesintilerine neden oluyordu. Özellikle turistik bir bölge olan Kapalıçarşı ve çevresinde yapılan ve uzun süren elektrik kesintileri nedeniyle esnaf zor günler geçiriyordu.

500 BİN NÜFUSLU YERLEŞİM YERİNE YETECEK ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

500 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olan Karadeniz Powership Doğan Bey gemisi 126 Megawatt gücünde. Tuzla'da 2010 yılında üretilen ve Irak'ta görev yapan Doğan Bey gemisi üretildiği tarihten bu yana elektrik üretiyor.