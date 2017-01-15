Japonya Başbakanı Abe, Endonezya'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'yı ziyaret eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.



Abe, Bogor kentindeki başkanlık sarayında Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından karşılanırken, iki liderin, siyasi, ekonomik, denizcilik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Widodo, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Başbakan Abe ile iki yılda 6 kez bir araya geldik. Görüşmelerimizin sık oluşu dostluğumuzu gösteriyor. Japonya, Endonezya'nın ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında en büyük ortaklarından biri. Bu toplantıda da ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunu ele aldık." dedi.



Japonya Başbakanı Abe de Widodo ile görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin artırılması için bir takım anlaşmaların yapılması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.



İki günlük resmi ziyaret için Endonezya'ya gelen Abe'ye Japonya'nın önde gelen şirketlerinden 30 temsilci eşlik ediyor.



Endonezya Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Endonezya ile Japonya arasındaki ticaret hacmi 23,8 milyar dolar civarında.