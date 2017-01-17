Jandarmanın Şüphesi Kaçak Alkolü Yakalattı

İzmir Dikili ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan yol arama ve kontrol faaliyetinde durdurdukları şüpheli araçta 84 şişe kaçak alkol ele geçirirken, 2 şüpheliyi yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Dün öğle saatlerinde, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa-Çandarlı istikametinde seyir halinde olan şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, araç bagajında ve araç içerisinde olmak üzere 60 adet 70 santilitre cam şişe içerisinde şeffaf renkli üzerinde tanınmış marka yazılı bandrolsüz kaçak rakı, 10 adet 70 santilitre cam şişe içerisinde şeffaf renkli üzerinde tanınmış marka yazılı bandrolsüz kaçak votka ve 14 adet 70 santilitre cam şişe içerisinde koyu sarı renkli üzerinde tanınmış bir marka yazılı bandrolsüz kaçak viski olmak üzere, toplam 84 şişe alkollü içki ele geçirildi. Dikili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile jandarma ekipleri bandrolsüz içkiler muhafaza altına alırken, şüpheliler M.S. ve M.A.Y. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - İZMİR