Jandarma Ekiplerinin Dikkatinden Kaçmadı

BİLECİK (İHA) – Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri 15 Temmuz gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'in akrabalarına ait olan ve bir süre önce Bursa'dan çalınan otomobili ele geçirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçişleri Bakanlığının talimatıyla yurtta huzur ve güvenliğin sağlanması için yapılan uygulamalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu uygulamalar sırasında geçtiğimiz gün yapılan kontrol ve denetimlerde 41 L 5998 plakalı otomobil Yörük Çepni (Dibekli) Köyü yol ayrımında durduruldu. Yapılan inceleme ve araştırmalarda aracın Bursa'dan çalıntı kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca aracın; 15 Temmuz gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'in akrabalarına ait olduğu ortaya çıktı.



Araçta bulunan şüpheliler D.A.(42) ve L.İ.(32) yakalanarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Otomobil de İlçe Jandarma Komutanlığı otoparkına çekildi. Ardından, 15 Temmuz gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'in akrabalarına ait olan araç sahibi İbrahim Halis Demir ile irtibata geçilerek aracı kendisine teslim edildi. Araç sahibi İbrahim Halis Demir, jandarma ekiplerine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK