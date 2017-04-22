Jandarma Ekiplerinden Hayvan Hırsızlarına Operasyon
Adıyaman Besni Jandarma Komutanlığı ekiplerince hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Adıyaman Besni Jandarma Komutanlığı ekiplerince hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan şahıslara yönelik istihbari çalışmalar yapan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.K ve İ.P., ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN