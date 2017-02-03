İznik'te Korkutan Yangın

BURSA'nın İznik ilçesi'nde iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların da hortumla su sıkarak söndürme çalışmasına katıldığı yangın, çevredeki binalara sıçramadan önce kontrol altına alındı sonra söndürüldü.



İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi Hüseyin Davran Sokak'ta Mehmet Yıldız'a ait iki katlı binanın ahşap olan çatı katında saat 00.30'da belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunanlar dışarı çıkarken, haber verilmesi sonrası olay yerine gelen iki itfaiye aracı yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına hortum ile su sıkarark yardım etti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı sonra söndürüldü.



