Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alikahya yan yolda Esra Ocak idaresindeki 41 AJ 999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ve tel örgülere çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Ocak, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.
İzmit'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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