İzmit'te Basın Onur Günü Kutlandı

KOCAELİ Gazeteciler Cemiyeti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili fikirlerini ilk kez İzmit'te 16 Ocak 1923'te düzenlediği toplantıda açıklaması nedeniyle düzenlediği Basın Onur Günü, törenle kutlandı. Oğlu Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit olan yerel bir gazetede çalışan Hüseyin Fehmi Özen'e plaket verilirken, tüm salondakiler ayağa kalkarak şehit babasını alkışladı.



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te İzmit Kasr-ı'nda basın toplantısı düzenleyerek Cumhuriyet ile ilgili fikirlerini ilk kez bu toplantıda belirtirken, Kocaeli Gazetecileri Cemiyeti 16 Ocak gününü Basın Onur Günü olarak kutluyor. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve İzmit Belediyesi'nin organizasyonu ile bugün düzenlenen törenler Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Atatürk'ün basın toplantısını düzenlediği İzmit Kasr-ı ziyaret edildikten sonra törenin düzenlendiği Sabancı Kültür Merkezi'ne geçildi. Törene Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, ilçe belediye başkanları, 51 ilden gelen gazeteciler cemiyetlerinin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te yurttaşı olmaktan onur duyduğumuz cumhuriyetimizin ve onunla ilgili temel düşüncelerin paylaşıldığı basın toplantısının İzmit'te gerçekleşmesinin onurunu yaşıyoruz" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras Cumhuriyettir. Bu sıradan yediğimiz bir yemek gibi değil, teneffüs ettiğimiz havadan daha önemli bir kazanımımızdır. O gün o adımları attılar, onuru biz birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.



Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kasr-ı Hümayu'nda saatler süren gazetecilerle toplantı yaparak Cumhuriyet fikrini ortaya atmıştır. Bu yüzden 16 Ocak 1923'ün bizim için üç büyük önemi vardır. Birincisi Cumhuriyet ve cumhuriyete sahip çıkacağız. İkincisi ise basının önemidir. Üçüncüsü ise yaşadığımız kent olan Kocaeli'dir. Atatürk'ün bu kentte toplantıyı yapması bu kente verdiği önemdir" dedi.



Konuşmaların ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada dereceye giren gazetecilere ve 40 yılın üzerinde gazetecilik yapanlara plaket verildi. Kayseri'deki patlamada şehit olan onbaşı Abdulsamet Özen'in İzmit'te yerel bir gazetede çaycı olarak görev yapan babası Hüseyin Fehmi Özen'e de plaket verilirken, salonu dolduranlar ayağa kalkarak dakikalarca şehit babasını alkışladı. Koltuklara bırakılan bayrakları kaldıranlar şehit babasını duygulandırırken, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıldı.



İzmit Belediyesi 'İzmit'i Seviyorum, Bisiklete Biniyorum' sloganı ile başlattığı proje kapsamında öğrencilere ve birçok meslek grubuna bisiklet hediye ederken, gazetecilere de bisiklet hediye etti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol'a sahnede temsili olarak bisikletlerini teslim etti. - Kocaeli