Izmir Tüyap Izmir Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
Tüyap İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtıTÜYAP İzmir Kitap Fuarı, düzenlenen törenin ardından, 22'nci kez İzmirliler ile buluştu.
Tüyap İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı, düzenlenen törenin ardından, 22'nci kez İzmirliler ile buluştu. 8 gün boyunca 450 yayınevinin, yazar ve şairlerin eserlerini okuyuculara sunacağı kitap fuarında, 400 binin üzerinde ziyaretçi beklendiği açıklandı. Söyleşi, şiir dinletileri, panellerin düzenlediği fuarının ayrıca bu yılki onur konuğu da, şair Sina Akyol oldu. Akyol, tutuklu bulunan gazeteci ve yazarları, biran önce aralarında görmeyi dilediğini söyledi.
İzmir Kitap Fuarı'nın açılışı için Kültürpark içerisindeki fuar alanında, tören düzenlendi. Fuarın onur konuğu şair Sina Akyol'un yanı sıra CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, kitapseverlerle törende bir araya geldi. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılışta yaptığı konuşmanda, "Fuar yediden yetmişe kitapseverlere keyifli atmosfer yaratacak. Satışlara da etki yapacak" dedi.
TÜYAP Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu da, fuarlarının destek olmadan büyüyemeyeceğini vurguladı. Deniz Kavukçuoğlu, "22 yıl önce fuar yoktu. İzmir'de kiminle temas kuracağımızı da bilmiyorduk. O yıllarda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri sahip çıktı. Gazeteciler Cemiyeti lokalinden başladık. İzmir fuarını bugünlere taşıdık. İlk yılda, 127 bin kitapsever katılmıştı. Bu sayı giderek arttı. 125 yayınevi oldu o yıl. Bugün 450 yayın evi olacak. Geçen yıl ki ziyaretçi sayısı 395 bin oldu. Bu sene bu sayıyı 400 binin üzerine çıkarmaya çalışacağız. İzmir'de bu koşullar var. İzmir deyince yayınevleri de büyük ilgi gösteriyor. Fuarda, 150 kültür sanat etkinliği olacak. Etkinliklerde yüzlerce sanatçı, bilim adamı, yazar, tarihçi gibi meslek gruplarından değerli kişiliklerle buluşma imkanı olacak okurlar için. Bu bir kazanım. Fuar güzel geçecek" diye konuştu.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Deniz Kocatürk ise yayıncılık sektörüyle ilgili bilgiler verdi. Deniz Kocatürk, Türkiye'de 55 bin, yeni başlıklı kitap üretildiğini, bunların yüzde 38'inin kültür kitabı, yüzde 52'sinin eğitim kitapları olduğunu belirtti. 30'a yakın yayın evinin kapatıldığını kaydeden Kocatürk, "Kapatılanlar arasında FETÖ ile bağlantısı olmayanlar vardı. Bu yayın evlerinin tekrar yayın hayatına başlamasını bekliyoruz" dedi.
ONUR KONUĞU SİNA AKYOL
Fuarın onur konuğu olan, şair Sina Akyol da tutuklu bütün gazetecilerin ve yazarların bir an önce aralarında olmasını diledi. Sina Akyol, "Bu fuarlar, çöldeki vahadır, bu fuarların aman kıymetini bilelim. Farklı okurlar vardır. Birinci tip okur evlatlarımız, yavrularımız, onların buradaki varlıkları, çıkardıkları sevinç dolu sesler, bazı insanları biraz rahatsız ediyor. O müthiş sevinç seslerinden rahatsız olanlar var. İsteyen kulaklarını tıkayabilir ama ben tıkamıyorum. Ses iyidir, sesin olduğu yerde hayat vardır. Diğer okur tipi pasif okur, kitaplara hızlı turdan sonra sizin yüzünüze bakar. Sonar kitabı aldığı yere geri koyar. İçinizden geçirirsiniz, 'Ey okur ne kusurunu gördün de vazgeçtin' dersiniz. Çoğumuz kızarız içten içe. Ben hiç kızmadım. Bir gün böyle yaptım, kitabın arasında 10 TL buldum. Ben de bundan yola çıktım. 5 kitabın arasına gıcır gıcır 10 TL koydum. Büyük şerefle, onurla bu fuarı açıyorum" dedi.
Sina Akyol'a plaket veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azizi Kocaoğlu da, "Fuarın herkese iyi gelmesini diliyorum. Zorlu süreçten geçiyoruz. Belediye başkanı olarak çok zor süreçten geçtik. Bu zamanların iki ilacı var. Dertlerden kurtulmanın, kendinizi motive etmenin, mücadele azminin arttırmanın iki yolu var. Bir tanesi kitap okumak diğeri de çok çalışmak. Bu dertleri 3 senedir kitap okuyarak ve çok çalışarak aşmaya çalıştım. Bunda da fena gitmedim. Başarılı olduk sayılır. En umutsuz günlerde kitap okumayı, inanılan her şey için çok çalışmayı öneriyorum. İyi okumalar diliyorum" dedi.
Konuşmalardan sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi.
ÇOK SAYIDA YAZAR OKURLARINI BEKLEYECEK
Fuarda Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, İsmail Saymaz, CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Ahmet Telli, Murathan Mungan, İlker Başbuğ, Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu yazarlar ile kitap yazan siyasetçiler de imza günlerine katılacak. Törenin ardından kapılarını açan fuara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Kitapseverler, yayınevlerinin stantlarını gezerek beğendiği yazarların kitaplarını inceledi. İmza günü olan yazarlarla da kısa da olsa sohbet etme imkanını elde etti.