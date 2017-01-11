Izmir Tır Köprünün Beton Bloğuna Çarptı Faciadan Dönüldü

Tır köprünün beton bloğuna çarptı faciadan dönüldü



İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nın altındaki tünelden geçmek isteyen TIR'ın dorsesindeki boya tankı köprünün beton bloklarına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çöken bloklar nedeniyle Ankara Caddesi'ndeki trafikte yoğunluk yaşandı.



Kaza, Ankara Caddesi Bornova İlçesi Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nda bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kemalpaşa istikametinden Konak yönüne giden İsmail Terim yönetimindeki 35 UR 423 dorse ve 35 AR 416 dorse plakalı TIR'la köprülüğü kavşağın altından geçmek istedi. Ancak TIR'ın dorsesindeki boya tankı 4.80 metre yüksekliğindeki köprülü kavşağın beton bloklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan beton bşokları yoları yola düştü. Arkadan gelen 35 AE 1512 plakalı kamyon duramayıp bloklara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak kaza nedeniyle Ankara Caddesi araç trafiğine kapandı. Karayolları ekipleri beton blokları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Trafik akışı ise kontrollü olarak yan yoşdan sağlanmaya çalışıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.