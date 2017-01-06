İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İzmir Adliyesine yapılan hain terör saldırısında büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu taziye mesajı yayımladı.



Kahraman polisin büyük bir faciayı önlediğini bildiren Hamitoğlu, açıklamasında, şu ifadele yer verdi:



"Böyle kahraman güvenlik güçlerine sahip olduğumuz müddetçe ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizi bölmeye çalışan güçlere karşı güvenlik güçlerimiz hep canla başla mücadele etmişlerdir. İstanbul, Kayseri ve İzmir'de yapılan bu hain saldırılarla aziz milletimizi yıldırmaya çalışıyorlar. Ülke olarak kanlı ve sinsi bir kuşatmanın hedefinde bulunuyoruz. Hangi şeref yoksunu terör örgütü olursa olsun aziz milletimiz bunlara hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Yapılan bu hain saldırıyı kınayarak, büyük bir faciayı önleyen kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun."