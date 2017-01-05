İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında bir polis memuru ile bir mübaşirin şehit ve ayrıca yaralıların olmasından dolayı derin bir üzüntü duyduklarını kaydetti.



Ferah, terörün her türlüsünü lanetlediklerini vurguladıkları açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizde kardeşliği, birlik ve beraberliği bozmayı amaçlayan hain saldırıları ile nefretle kınıyoruz. Bu ülkenin bu ve benzer hain saldırı planları bizleri bölemeyecek aksine daha da kenetlenmemizi sağlayacaktır. Türkiye olarak bu tür saldırılara karşı dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Yaşadığımız ve acısını en derin şekilde kalbimizde hissettiğimiz hain terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."