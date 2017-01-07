İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde tören yapıldı. Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Olgunlar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından kalabalık bir araç konvoyu eşliğinde Baskil Hükümet Konağı önünde bulunan meydana getirildi.



Burada düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene katılan çok sayıda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "İdam isteriz", "Hepimiz polisiz" sloganları attı.



Şehit babasının şapkasını taktı



Şehidin cenazesinin yanına gelen eşi Rabia, çocukları Zeynep Dila, Nisa Nur ve Burak Tolunay Sekin ile kardeşleri cenazeye sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kızı Zeynep Dila'nın, babasına ait polis şapkasını taktığı görüldü.



Şehidin kız kardeşi cenazenin önünde bulunan şehidin fotoğrafını "yiğidim, aslanım" diyerek öptü. Bu sırada şehidin erkek kardeşi, kız kardeşine sarılarak, "Abla intikamını alacağız, vallahi alacağız. Abla yemin olsun alacağız. Abla iki tane kardeşi daha var arkasında, iki tane polis daha var sen rahat ol." diyerek ağladı.



"Gururumuz o bizim"



Şehidin kız kardeşi ise "Bitsin artık yeter, bu son olsun. Vatanımız sağ olsun. Siz geberdiniz, abim şehit oldu. Abim, alsınlar intikamını. Kahrolsunlar. Allahım 'Kahar' isminle kahret. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış bekliyor Peygamber. Ey Peygamberim, sana komşu gönderdik kabul et. Aslan o aslan. Gururumuz o bizim. Kimse diyemez kanı yerde kalmıştır. Kalmadı, kendisi aldı." diyerek gözyaşı döktü.



Törenin ardından öğle namazına müteakip İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından cenaze namazı kılındı, dua edildi.



Şehidin naaşı, bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşınıp cenaze nakil aracına alındı. Bu arada meydanı dolduran vatandaşlar tekbir getirerek teröre lanet okudu.



Şehidin naaşı toprağa verilmek üzere ilçeye bağlı Doğancık köyü mezarlığına götürüldü.



Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.



İzmir'deki terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit olmuş, 5 kişi yaralanmış, 2 terörist ölü ele geçirilmişti.