İzmir'de Yasa Dışı Geçiş Operasyonu

Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın sakız adasına geçmeye çalışan 68 Suriye vatandaşı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kara Abdullah mevkisinden bir grubun denize açıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.



Ekipler, Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 68 Suriye vatandaşını yakaladı.



Çeşme Limanına getirilen Suriyeli sığınmacılar, işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.



Doğum yapan genç anne ikinci kez yakalandı



Yakalanan göçmen grup içinde, 21 Mart'ta denize açıldıkları sırada Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı sırada doğum sancıları başlayan 25 yaşındaki Şehira Kasım'ın da yer alması dikkati çekti. Suriyeli Şehira Kasım, 21 Mart'ta güvenlik güçleri tarafından doğum sancısının başlaması üzerine götürüldüğü Çeşme Devlet Hastanesinde kız bebek dünyaya getirmişti.



Yaklaşık 3 ay önce deniz yoluyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a oradan da Almanya'ya giden eşinin peşinden gittiğini belirten Şehira Kasım, 11 gün süren hastanedeki tedavisinin ardından Hatice ismini verdiği bebeğine kavuşmuştu.