İzmir'de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu. İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi. - İzmir
İzmir'de Kar Esareti, Ulaşım Felç Oldu
İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı tren yolunu kapattı, tren seferleri durdu. Tren yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
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