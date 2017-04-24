İzmir'de Fransız Konsolosluğuna Siyah Çelenk

İzmir'de bir vatandaş Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle Fransız Konsolosluğuna siyah çelenk bırakarak protesto etti.



Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarfettiği sözleri nedeniyle İzmir'de protesto edildi.



İsmail Yurtseven (58) Defarges'i protesto etmek için hazırladığı siyah çelengi Konak'taki Fransız Konsolosluğu önüne bıraktı.



Yurtseven, yaptığı açıklamada, Defarges'in sözlerini duyduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak içinin acıdığını söyledi.



Hiç bir siyasi parti üyesi olmadığını tepkisini göstermek amacıyla siyah çelenk bıraktığını belirten Yurtseven, "Türk vatandaşları olarak cumhurbaşkanımızın ve makamının haysiyetini ve onurunu korumakla mükellefiz. Bu yapılan saygısızca, terbiyesizce haddini aşan sözlerinden dolayı'Defarges' denen şahsı protesto ediyorum. Benim siyasi bir kimliğim yoktur. Tamamen şahsi tepkimi dile getirmek istedim." ifadesini kullandı.



Yurtseven, daha sonra konsolosluk binasının önünden ayrıldı.



Hakında soruşturma başlatıldı



Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business'in yayınladığı "Dünyada 7 Gün" isimli programda konuşan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Defarges, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak, itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etmişti.



Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu öne süren Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor." demişti.



Sözlerinin kamuoyunda tepki toplaması ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin IFRI nezdindeki girişimleri sonrası Defarges özür dilemek zorunda kalmıştı.



Defarges ve BFM Business kanalına tepki gösteren Türkler, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirmişti.



Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulunarak, mesajlarıyla Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etmişlerdi.



Çok sayıda kişi de Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaşmıştı.



Defarges'in uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalı da açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağrılmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu gün Defargeshakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, Defarges'in sözlerine ilişkin, "Bu ne hakaret ne eleştiri kapsamında ele alınabilecek, hafife alınabilecek bir konu asla ve asla değildir. Birisi çıkıp bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına 'Tek yol suikast' diyorsa, hem de bunu televizyonlardan yapıyorsa bunun hukuki sonuçları olur. Buna da katlanmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.