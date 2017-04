İzmir'de binler koşamayanlar için koşacak

Bu yıl 7 Mayıs Pazar günü tüm dünya ile aynı anda İzmir'de gerçekleştirilecek olan koşunun bitiş çizgisi, 5 Kez Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın kullanacağı Yeni Ford Kuga "Yakalama Aracı" olacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak için kurulan Wings For Life Vakfı'nın düzenlediği Dünya Koşusu'nda Yeni Ford Kuga "Yakalama Aracı", herkesi İzmir sokaklarında bu sosyal sorumluluk projesi için koşmaya davet ediyor.

Ford Otosan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Wings for Life World Run, Türkiye'de dördüncü kez, İzmir'de yapılacak. Geçtiğimiz üç yılda 260 binin üzerinde kişinin katıldığı koşuda toplam 17.8 milyon Euro bağış toplanmıştı. 5 bin 500 kişinin katılacağı yarışta koşucuları Yeni Ford Kuga takip edecek ve aracın direksiyonunda Red Bull sporcusu Yağız Avcı olacak. 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonası'nı kazanan başarılı sporcu Yağız Avcı 4 yıldır üstlendiği bu önemli görevde bu yıl da Yeni Ford Kuga'nın direksiyonuna geçecek ve birincinin belirlenmesini sağlayacak. Yeni Ford Kuga, bu kez etkinlikte koşacak Ford çalışanlarını da yakalayacak.

Birinciyi yine Ford Kuga belirleyecek

Yeni Ford Kuga yakalama aracı Wings for Life World Run için geliştirilmiş özel izleme teknolojisiyle donatılacak. Bir katılımcının yerel ve küresel sıralaması koşma süresine göre değil yakalama aracına yakalanana kadar kat ettiği mesafeye göre belirlenecek. Dünya çapındaki 24 parkurda adil ve eşzamanlı ilerlemeyi sağlamak için yakalama araçları Wings for Life World Run kural kitabına göre hareket edecek. En önemli özelliği, sabit bir bitiş çizgisinin olmaması olan Wings For Life World Run'da yarışa katılan koşucuları yakalamak için başlangıçtan yarım saat sonra harekete geçecek olan Yeni Ford Kuga, son yarışmacıyı yakalamaya çalışacak. Tüm dünya ile aynı anda başlayacak Wings for Life World Run, İzmir sokaklarında 14:00'da başlayacak ve koşucularının başlamasından 30 dakika sonra, Yeni Ford Kuga "Yakalama Aracı" tam olarak 15 km/s hızla hareket edecek. Küresel Yarış Kontrolü teknolojisi yardımıyla bütün sürücülerin tam olarak aynı anda hızlanmasını sağlanacak. Ford Kuga'nın yanından geçtiği her koşucu için yarış bitmiş olacak. Yakalanmayan son yarışçı ise Wings for Life World Run'ın galibi olacak. Bu organizasyonun katılım ücretlerinden elde edilecek tüm gelir ise omurilik zedelenmelerini tedavilere yönelik araştırmalarda kullanılacak.

TSİ 14:00 – YARIŞ BAŞLANGICI

TSİ 14:30 – YAKALAMA ARACI PARKURDA YOL ALMAYA BAŞLAR – HIZ: 15 km/s

TSİ 15:30 – HIZ ARTIŞI: 16 km/s

TSİ 16:30 – HIZ ARTIŞI: 17 km/s

TSİ 17:30 – HIZ ARTIŞI: 20 km/s

TSİ 19:30 – HIZ ARTIŞI: 35 km/s