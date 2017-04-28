İzmir'de 30 Göçmen Yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 30 göçmen yakalanırken, bunları kaçırmaya çalışan şüpheli bir kişi de tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, il genelinde yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu göçmen şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova ilçesinde bir operasyon yapıldı. Bir kamyon içerisinde göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan A.E. (30) ile 24 Suriyeli, 3 Burundili, 2 Kongolu ve 1 Somalili olmak üzere toplam 30 göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramada 12 adet can yeleği, 2 adet can simidi ve 1 adet şişirme pompası ele geçirildi.



Göçmenleri kaçırmaya çalıştığı tespit edilen A.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR