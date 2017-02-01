İzmir'de 270 Sanıklı Fetö Davasına Devam Ediliyor (4)

ESKİ TUGAY KOMUTANI, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY davasında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'den sonra 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol savunmasını yaptı. Darbe girişimi sırasında hazırlanan sıkıyönetim listesinde, 'İzmir ve Manisa Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı' gösterilen Mehmet Nuri Başol, iddianamede kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini, darbe girişimine katılmadığını, devlet yanlısı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir ve komutası içerisinde hareket ettiğini savundu. Kendisine bağlı birlikte darbeye kimsenin katılmadığnı, kendi kontrolü altında kışlada durulduğunu savunan Mehmet Nuri Başol, "Ordu komutanının emirleriyle hareket ettim. Emrimde 2 bin 500 personel vardı. Personele tarafımdan yazılı yada sözlü bir talimatım olmadı. Ordu komutanımızla üç kez telefonda görüştüm. Birliğim hakkında bilgi verdim" dedi.



'Sıkıyönetimin direktifleriyle' hareket etmediğini talimat vermediğini öne süren Mehmet Nuri Başol, "Sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak hareket etsem, listede sıkıyönetim komutanı olarak bulunan Memduh Hakbilen ile görüşmem lazımdı. Ama ben ne görüştüm ne de telefonda konuştum. Ortada darbeye yönelik bir niyet ve kasıt yoktur. Eylem ve fiil de yoktur. Suçlamalar somut delillere dayanmıyor" diye konuştu.



DARBE GİRİŞİMİNİ EVDE ÖĞRENMİŞ



Darbe girişimini evde bulunduğu sırada televizyon ve sosyal medyadan öğrendiğini, ardından birliğe gittiğini söyleyen Mehmet Nuri Başol şöyle devam etti:



"Karargaha saat 23.00 gibi gittim. Bana hiçbir olumsuzluk olmadığı bilgisi verildi. Bu sırada bir mesaj gelmiş, benim sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğuma yönelik. Emri incelemek için odama gittim. Bu sırada Ordu Komutanı beni aradı. Bana yerimi sordu. Ardından sıkıyönetim emri için, 'Bu emir geçersizdir. Benim emir ve komutamla hareket edeceksiniz' dedi. Ben de kendisine 'Emredersiniz' dedim."



"DARBE NİYETİM OLSAYDI, NİZAMİYE ÖNÜNDEKİ ARAÇLAR DURAMAZDI"



Darbe girişiminden sonra nizamiye kapısı önüne belediye araçlarıyla polise ait TOMA'ların da geldiğine değinen Mehmet Nuri Başol, "Darbeyle alakalı niyetim olsaydı, nizamiye önüne gelen araçlar engel teşkil etmezdi. Çünkü tek giriş ve çıkışımız yoktu. Alarm çıkış kapılarını da kullanabilirdik. Ayrıca envanterimizde, tank kadar olmasa da, top ve obüsler vardı, yine paletli araçlarımız vardı. Yani bir değil 5 - 6 tane otobüs yada tomayı sürükleyebilirdi. Ben sıkıyönetim adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen emirleri dikkate almadım. Emirleri odamda muhafaza ettim" dedi.



Havanın aydınlanmasından sonra evine tıraş olmaya gittiğini, bu sırada kendisini Bornova Jandarma Tabur Komutan Yardımcısının aradığını, hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu söylediğini, bunun üzerie gidip teslim olduğunu anlatan Mehmet Nuri Başol, "Birlik komutanının birliğine gitmesi, anormal ve sıra dışı değil, gitmemesi anormal ve sıra dışıdır. Sıkıyönetim görevlendirmesi, bilgim ve iradem dışında olmuştur. Devlet yanlısı hareket ettim. Suçlamalar somut delillere dayanmıyor" diye konuştu.



Mehmet Nuri Başol'un da savunmasından sonra Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, talepleri değerlendirdi. Oktay Tabur başkanlığındaki mahkeme heyeti, Memduh Hakbilen ve Mehmet Nuri Başol'un tahliye taleplerini, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.