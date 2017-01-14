İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanlık Seçimleri

İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığına Alp Oray seçildi.



İzmir'de bir otelde gerçekleştirilen genel kurula dernek üyeleri yanı sıra çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı.



Dernek Başkanı Serhat Kutlu, "Çarşı İzmir" olarak Van'daki öğrenciler ve Soma'da maden faciası sonrası madenci ailelerine yaptıkları yardımlar hakkında bilgi verdi.



Toplantıda tek liste ile gidilen seçimde Alp Oray, oybirliğiyle dernek başkanı oldu.



Oray, yaptığı konuşmada çocuk ve gençlere Beşiktaş sevgisini kazandırmaya ve topluma faydalı iyi birer birey olmalarını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.