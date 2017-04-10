İzdivaç Programını Bırakacağını Açıklayan Esra Erol, Karar Değiştirdi

İzdivaç programlarına halktan gelen tepki üzerine hükumet de harekete geçmişti. Evlilik programlarına defalarca ceza kesilirken yayından kaldırılması da gündeme geldi.

PROGRAMA DEVAM EDECEK

Esra Erol, Milliyet yazarı Sina Koloğlu'na programa devam edeceğini açıkladı. Erol, "Üç yıllık anlaşmam mevcut. Bir yılı daha var. Ayrıca kanalla gönül bağım bulunuyor. Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

İşte Koloğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

"Evlilik programına devam' konusundaki sorularımı da 'Öncelikle bu sezonu bitirmek tek düşüncem. Sezon finali 23 Haziran'da. Biraz dinlenmek istiyorum. Sonra duruma bakacağım' diye yanıtladı.

Duyduğuma göre kanalla hareket edecek. 'Evlilik programlarının bitirilmesi yönünde' baskı devam ederse, Erol başka bir proje için kolları sıvayabilir. Kanal, alınan izlenme oranından memnun. Sorun çıkmadığı takdirde devam edilmesini ister diye düşünüyorum."