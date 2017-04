İyilik Hareketi, Zor Durumdaki Aileye Sahip Çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, üç özürlü çocuğu ile zor şartlarda yaşayan kadına Balıkesir İyilik Hareketi, belediye ve kaymakamlık sahip çıktı.



Balıkesir İyilik Hareketi grubundan hemşire Pınar Bozdağ'ın tesadüf olarak tanıştığı ve yardım kampanyası başlattığı aile için Sındırgı Belediyesi, kaymakamlık ve hayırsever vatandaşlar işbirliği ile yeni bir ev yapıldı. Belediye başkanı Ekrem Yavaş, aileye yeni evleri için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yavaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı sosyal belediyecilik projesi ile vatandaşlarımızı mutlu etmeye devam ediyoruz. İstikrarlı bir hükümet anlayışı ile yönetilen ülkemizde çok şükür ki devletimiz de vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor. Bizlerde belediye olarak her alanda yanlarında oluyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız bize ulaşıyor biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Evde bakım hizmetlerinden, temizliğe, eşya ve gıda yardımına kadar her alanda hizmet veriyoruz. Ailemizin durumunu gören Pınar hanım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bildirdi. Bizlerde onlarla birlikte hemen faaliyete geçtik. Ailemizin evi kötü bir durumdaydı. Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile birlikte yeni bir ev kazandırdık. Güle güle otursunlar. İstikrar sürdükçe bu ülkede vatandaşımıza olan hizmet artarak devam edecek" dedi.



Balıkesir İyilik Hareketi gönüllüsü Pınar Bozdağ ise, "Buradaki ailemizin durumu olmadığını öğrendim ve gelip yerinde görmek istedim. Balıkesir'de bizim iyilik gönülleri diye hareket etiğimiz bir grubumuz var. O grupta ihtiyacı olan kişilere yardımlaşma için hareket ediyoruz ve yardımlaşıyoruz. Bu aileninde gerçekten ihtiyacı vardı. Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürü Salih beye ulaştım. Başkanımız sağ olsun hummalı bir çalışmayla ailemizin evinin yapımını üstlendi. Belediye, kaymakamlık ve hayırsever vatandaşlar işbirliği ile ailemiz yeni evine kavuşmuş oldu" dedi. - BALIKESİR