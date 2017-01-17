Ivan Rakitic: Luis Enrique Köprüden Atla Dese Tereddüt Etmeden Atlarım

Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen Ivan Rakitic, Luis Enrique için köprüden bile atlayabileceğini söyledi. İspanyol basınına konuşan Rakitic, ''Luis Enrique, bana çok yardım etti. Takım arkadaşlarıma olduğu gibi bana da özgüven aşıladı, böylelikle daha sakin bir şekilde oynamayı öğrendim. Bu kulübe imza atmamı sağlayan da Luis Enrique'dir. Eğer, onun için köprüden atlamak zorunda kalsam, hiç tereddüt etmeden atlardım. Ufak bir bakışıyla veya gülüşüyle, sahip olmanız gereken güveni size veriyor.'' dedi.

XAVI'YE TEŞEKKÜR

Rakitic, Xavi'nin de kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. Hırvat orta saha, ''Xavi hakkında sadece iki kelime söyleyebilirim. O da 'Teşekkür ederim' olur. Tek pişmanlığım, onunla bir sezon bile oynayamamış olmam. Ondan çok şey öğrendim. Takım arkadaşları ve taraftarlar için eşsiz bir oyuncu.'' sözleriyle Barcelona efsanesini de övdü.

Geçen sezonki kadar ilk 11'de forma şansı bulamayan Hırvat yıldız için transfer söylentileri ortaya çıkmıştı. Özellikle Juventus'un Rakitic'i kadroya katmak istediği iddia edilmişti.