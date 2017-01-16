İtfaiye Eri Yangında Yaralandı

MANİSA'daki bir evde, soba üzerinde kurutulan çamaşırların tutuşmasıyla çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı. Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle 2 bin 935'inci Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katında oturan Birol Demirci'nin evinde, dün saat 23.00 sıralarında soba üzerinde kurutulan çamaşırların tutuşmasıyla yangın çıktı. Evin dumanla kaplanması üzerine Demirci, eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen görevliler yangını söndürdü. Bu sırada bir itfaiye eri, elinden yaralandı. Yaralı itfaiye eri, olay yerinde hazır bekleyen 112 ambulansında tedavi edildi. Evde ise büyük çaplı hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Manisa