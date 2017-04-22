İtalya'nın Kuzey Bölgelerinden Halk Oylaması Çıkışı

İtalya'nın kuzey bölgeleri Lombardiya ve Veneto bölgesel yönetimleri, vergi gelirlerini güneydeki bölgelerle ve merkezi yönetimle paylaşmaya devam edip etmemeyi hukuki bağlayıcılığı olmayan halk oylamasına götürmeye hazırlanıyor.



Ülkede zengin kuzey bölgelerinin, yoksul güneyden ayrılması tezini benimseyen aşırı sağa yakın olmasının yanı sıra göçmen, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Kuzey Birliği Partisine mensup Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia ile Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto Maroni, kısmen mali özerkliği hedefleyen halk oylamasını gündeme getirdi.



Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin ekonomik olarak zengin ve sanayileşmiş kuzeydeki iki bölgesi Lombardiya ile Veneto'da bölgesel yönetimin başındaki isimlerin girişimiyle 22 Ekim tarihinde halk oylaması yapılması planlanıyor.



Hukuki hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve tamamen danışma niteliği taşıyacak halk oylamasında bölge halkına, iki bölgenin gelirlerinin Roma'daki merkezi yönetim ve güneydeki diğer yoksul bölgelerle paylaşmaya devam edilip, edilmemesinin sorulması öngörülüyor.



Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Maroni, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, 22 Ekim olarak belirledikleri tarihte halk oylamasından zaferle çıkacaklarını ileri sürdü.



Maroni, "Zaferin ardından Luca Zaia ile birlikte Roma'ya giderek, halkın isteğine saygı duyulmasını talep edeceğiz." dedi.



Sonuçları Roma'ya götürerek Başbakan Paolo Gentiloni'nin dikkatine sunacaklarını belirten Maroni, "Lombardiyalılar ve Venetolular birlikte hareket ederse, yenilemez güç en sonunda bu halk oylamasında kendini gösterir. Bu iki bölge göz ardı edilemez. Benim bununla amacım, Roma'ya aktarılan bu mali kaynağın Lombardiya'da kalmasını sağlamak. Aşağı yukarı yıllık 25 milyar avroluk bir kaynaktan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.