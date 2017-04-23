İtalya Ligi'nde Fiorentina, Inter'i 5-4 Yendi

İtalya Ligi'nde Fiorentina, 9 gole sahne olan maçta evinde Inter'i 5-4 mağlup etti.

İtalya Ligi'nde Fiorentina, Inter'i 5-4 Yendi

Serie A'da Inter, Fiorentina'ya konuk oldu.

23. dakikada Vecino'nun golüyle 1-0 öne geçen Fiorentina, 28'de Perisic 34'te de Icardi'nin gollerine engel olamayınca ilk yarı 2-1 Inter'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

ARKA ARKAYA 4 GOL

52. dakikada Bernardeschi'yle penaltıdan yararlanamayan Mor Menekşeler, 62'de Astori, 64'te Vecino, 70 ve 79'da Babacar'ın golleriyle skoru 5-2'ye getirdi.

Inter 88 ve 90. dakikalarda Icardi'nin golleriyle farkı bire indirse de maç 5-4 Fiorentina'nın galibiyetiyle sona erdi.

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