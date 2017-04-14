İtalya'da Uber'e Getirilen Yasak Kalktı

İtalya'da taksicilerin haksız rekabet gerekçesiyle mahkemeye başvurması sonucu Uber uygulamasına getirilen yasak, verilen yürütmeyi durdurma kararıyla kaldırıldı.



Uber İtalya'dan yapılan açıklamada, geçen hafta uygulamalarına yönelik taksicilerin açtığı dava sonucu getirilen yasağa Roma Mahkemesinde itiraz edildiği ve yasağa ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verildiği belirtildi.



Açıklamada, mahkeme kararıyla, normalde 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren yasaklanması gereken internete bağlı akıllı telefonlar üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan "Uber" ve "Uber Black" uygulamalarının, normal şekilde hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.



İtalyan tüketici hakları derneği Codacons da Roma Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, tüketicilerin ulaşımda daha fazla seçenekten yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.



Uber uygulaması, bir süre önce İtalyan taksiciler tarafından başkent Roma ve Milano'da protesto edilmişti.