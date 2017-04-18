İtalya'da Kadın Voleybol Takımının Çıplak Şampiyonluk Pozu Olay Yarattı
İtalya'da Kadınlar Voleybol Ligi'nde bir üst lige yükselen USD Altair 1963 takımındaki oyuncular, şortlarını çıkararak verdikleri pozla olay yarattı.
İtalyan voleybol takımı USD Altair 1963'ün soyunma odasında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada olay yarattı.
ÇIPLAK KUTLADILAR
İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde Serie D'ye yükselen USD Altair 1963 takımı oyuncuları mutluluklarını şortlarını çıkararak verdikleri pozla kutladı.
Takımın bu fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı.