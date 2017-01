İtalya'da Depremin Ardından Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İtalya'nın orta kesiminde Çarşamba günü meydana gelen depremlerin neden olduğu çığın altında kalan oteldeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.



İki ayrı koldan yürütülen kurtarma operasyonlarında Cuma günü en az 5 kişi sağ kurtarıldı.



More proof of great humanity, selflessness and competence by firefighters reaching and saving stranded ppl at #rigopiano against all odds. pic.twitter.com/GrTESh4dX6— Paola Lombardo (@LimnoGeek1) January 20, 2017



Yetkililer, yıkıntıların altında kalan 5 kişi ile irtibat sağlandığını ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Bir kurtarma görevlisi çalışmalarla ilgili bilgi verdi:



"Otelin içindeki hava zerrecikleri nedeniyle hayatta kalmayı başardılar. Onları bulmak çok zordu çünkü sadece yıkıntıların arasında mücadele etmiyorsunuz aynı zamanda karlı bir havada çalışmak durumundasınız"



Enkazdan sağ çıkarılanların bazıları, ambulanslarla Pescara'daki hastanelere sevk edildi.



Bu arada, otelde çalışan ve konuklar dahil 30 civarında kişinin olduğu sanılıyor.



Çığ sebebiyle yerinden 10-15 metre kayan otelin enkazında arama-kurtarma ekipleri, çetin kış koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.



This is how rescuers are tirelessly working right now. Amazing work,and apparently other survivors have been located #hope #rigopiano #italy pic.twitter.com/zXNJ7I3y3W— Mariangela Maturi (@marimaturi) January 20, 2017



