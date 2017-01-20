İtalya'da Çığ Altında Kalan Otelde Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İtalya'da çığ altında kalan lüks dağ otelinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar çığ altında kalanlardan ikisinin cesedine ulaşıldı.



Gece boyu kurtarma çalışmalarına devam eden ekip, en az 25 kişinin kar altında olduğunu tahmin ediyor.



Roma'ya 80 kilometre mesafede İtalya'nın orta kesiminde merkez Abruzzo bölgesinde bulunan Rigopiano dağ oteline, meydana gelen depremlerin ardından çığ düxmüştü. Çığ düşmesi anında otelin dışına bulunan iki kişi canını kurtarabilmişti. Çöken otelin altında bulunanlar arasında çocuklar da vardı.



Kurtarma ekipleri, hiçbir hayat belirtisi olmamasına rağmen umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Beş metre kalınlığındaki kar, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.



Italya Başbakanı Paolo Gentiloni milli birlik çağrısında bulundu. Acil durumlar dairesi başkanı Titti Postiglione, Gran Sasso, ısı artması sebebiyle, Orta Abruzzo bölgesinde bulunan Gran Sasso dağınının zirvesinde başka çığ düşmesi ve deprem olmasının mümkün olduğunu söyledi.



Olaydan canlı kurtulan Giampiero Parete tıbbı görevlilere, arabasından bir şeyler almak için dışarı çıktığı için ölümden döndüğünü söyledi. Giampiero Parette iki çocuğu ve eşiyle tatile çıkmıştı. Eşi ve çocukları oteldeki enkaz altında kayıp durumda. - ROMA