İsviçre'de Türk Kökenli Polisi 'Erdoğan'ın Ajanı' Diyerek Tutukladılar

İsviçre'de Türk kökenli trafik polisi Y.K., ajanlık suçlamasıyla tutuklandı. İsviçre basını tutuklanan polis için 'Erdoğan'ın ajanı' ifadelerini kullandı.

Haberlerde Y.K., "Basler Zeughaus" polis merkezi binasında AK Parti'nin yurtdışındaki lobi derneği olduğu iddia edilen UETD İsviçre yetkililerinin toplantılar yapmasına olanak tanımakla suçlandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Avrupa Postası'nın haberine göre Basel Bölge Polis Dairesi, Y.K. adlı trafik polisi hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve resmi bilgi ve belgeleri ihlal etmekten dolayı dava açtı. Daha sonra da savcılık tarafından tutuklama kararı çıkartıldı.

"MUHALİFLERİN BİLGİLERİNİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA GÖNDERDİ" İDDİASI

Bir tanık ise Türk kökenli trafik polisini Basel Polis Merkezi'ndeki bilgisayarlardaki birçok gizli bilgiyi UETD İsviçre yetkililerine aktarmakla suçladı. İsviçre basınına göre söz konusu tanık, polis bilgisayarlarından Erdoğan muhaliflerine yönelik alınan bilgilerin Türk konsolosluğu üzerinden Türkiye'ye gönderildiğini öne sürdü.

İsviçre basınındaki iddiaya göre bu olay bir UETD üyesinin üç yıl önce düzenlenen toplantıda çektiği bir fotoğrafı basına vermesiyle başladı.