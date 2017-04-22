İsveçli Futbolcu Ibrahimovic, Yaşadığı Sakatlığın Ardından Sezonu Kapattı

Manchester United-Anderlecht maçının uzatma bölümünde sakatlanan ve görüntüsüyle futbolseverleri şoka uğratan Ibrahimovic'ten kötü haber geldi.

İsveçli yıldızın sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapattığı belirtildi. Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek futbolcu böylelikle takımının kritik mücadelelerinde forma giyemeyecek.

MOURINHO, "DURUMU CİDDİ" DEMİŞTİ

Manchester United Teknik Direktörü Mourinho da Anderlecht maçı sonrası yaptığı açıklamada Ibrahimovic'in durumunun testlerden sonra netlik kazanacağını ancak ciddi bir problem olduğunu gördüğünü ifade etmişti.