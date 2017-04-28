İran Futbol Federasyonu, Türbansız Top Oynadığı Ortaya Çıkan Sporcuyu İhraç Etti
İran Futbol Federasyonu, İsveç'te tatil yaparken türbansız şekilde top oynadığı tespit edilen Shiva Amini'yi milli takımdan çıkardı.
İranlı Shiva Amini isimli profesyonel kadın futbolcu, İsveç'te tatil yaptığı sırada türbansız şekilde top oynadığı ortaya çıkınca İran Kadınlar Milli Takımı'ndan ihraç edildi.
Tatili sırasında şort giyerek erkeklerle futbol oynayan kadın sporcu, bu fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca federasyon harekete geçti.
Soruşturma sonunda Shiva Amini'nin milli takımdan ihraç edilmesi kararlaştırıldı.
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