Isü geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için yola çıktı



İSTANBUL, (DHA)- SEKTÖRÜN ihtiyaçlarını dikkate alarak Executive-MBA işletme yüksek lisans programı hazırlayan İstinye Üniversitesi, geleceğin üst düzey yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor.



Birbirinden farklı lisans programlarından mezun öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamayı amaçlayan işletme yüksek lisans programı, çeşitli işlevsel alanları, kuramsal yaklaşımı ve deneysel öğrenmeyi bir araya getiriyor. Kontenjan sınırı 30, eğitim dili Türkçe olacak olan program, üniversitenin Topkapı Yerleşkesinde dersler hafta içi akşam veya hafta sonu verilecek derslerle gerçekleşecek.



REKTÖR PROF. DR. MELİH BULU'DAN PROGRAMIN AYRINTILARI



Programda kendisi de hoca olarak yer alacak olan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, programın bu dönem 20 Şubat'ta öğrencilere kapılarını açacağını söyledi. Bulu konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Türkiye'nin önemli bir ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz yönetim konusunda programımızı açıyoruz. Biz bu programla Türkiye'nin üst düzey yöneticilerini yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda da çok iyi bir kadro oluşturduk. Hocalarımız hem alanında çok tecrübeli hem de işin akademik tarafını çok iyi biliyor. Program özellikle işletme disiplininden gelmeyen mühendislik, tıp, mimarlık gibi alanlarda eğitim almış ancak zaman içinde kendilerini yönetici pozisyonunda bulan veya bulmak isteyen adaylara yönetim nosyonunu vermek için oluşturuldu. Zaten MBA programlarının amacı da budur. Çünkü siz belli alanlarda çok iyi eğitim alıp uzmanlaşıyorsunuz ama sonra bir şekilde yöneticilik pozisyonuna gelebiliyorsunuz. O noktada bu işletme yüksek lisansının büyük faydası olacak.'



'NETWORK OLUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ'



Program kapsamında seminer dersleri de yapacaklarını ifade eden Prof. Dr. Bulu, 'Bu derslere her hafta farklı şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışan insanlar gelecek ve tecrübelerini aktaracaklar' dedi. MBA'in öğrenciye hem teorik bilgi verme hem de network oluşturma açısından katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Bulu, özellikle network oluşturmanın yönetimin olmazsa olmazları arasında olduğuna dikkat çekti.



FARKLI ALANLARDA UZMANLAŞMA FIRSATI



Program kapsamında öğrencilere farklı alanlarda da uzmanlaşma fırsatı vereceklerini söyleyen Prof. Dr. Bulu, 'Örneğin tezsiz işletme yüksek lisansı yapan bir öğrenci 10 tane ders alacak. Bunların 5 tanesi zorunlu işletme dersleri olacak. Kalan 5 ders ise seçmeli olacak. Öğrencilere; sağlık, pazarlama, finans, strateji ve yönetim organizasyonu alanlarında uzmanlaşma şansı vereceğiz. Bu belirlediğimiz 4 ana alan ile öğrenciler bu konulardan istediklerine yoğunlaşabilecek' diye konuştu.



'EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ'



İyi bir ekip kurduklarını ve şimdiden heyecanlı olduklarını dile getiren Prof. Dr. Bulu, 'En iyisini yapmak istiyoruz. Özellikle bu çizdiğim profilde olan tüm öğrencileri bekliyoruz. Gelsinler tanışalım bu sene olmasa bile seneye başlayabilirler. Türkiye'nin üst düzey yöneticilerini yetiştirmek için yola çıktık' diyerek sözlerini tamamladı.



BAŞVURU KOŞULLARI



Programa başvurmak isteyen adayların öncelikle internetten başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından adayları bir mülakat bekliyor. Programa başvuracak adaylarda aranan koşullar ise; lisans öğrenimini, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim programını başarıyla tamamlamış olması, daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması ve tezli programa başvuracakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)?ndan başvurduğu programı için herhangi bir puan türünden en az 55 standart puan almış olması. Tezsiz programda ise ALES şartı aranmıyor. Adaylar gerekli belgeleri mail yoluyla veya okulun Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teslim ederek başvurusunu tamamlayabiliyor.



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