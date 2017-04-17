Isteksiz Başladığı Halterde Dünya Şampiyonu Oldu

MUHAMMED BOZTEPE - Tayland'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda altın madalya kazanan Nuray Levent, istemeyerek başladığı halterde yakaladığı başarıyı anlattı.



Yaklaşık 4 yıl önce haltere başlayan 17 yaşındaki Nuray, daha önce başta futbol olmak üzere birçok spor branşında ter döktü. Daha sonra antrenörü Yasin Aydın tarafından haltere yönlendirilen Nuray, ilk başta "erkek sporu" olarak gördüğü haltere başlamak istemedi. Daha sonra antrenörü Aydın'ın, "En azından bir kere dene, beğenmezsen bırakırsın" demesi üzerine ilk antrenmanına çıkan Nuray, haltere ilgi duymaya başladı.



Halter sporunu sevmesinin ardından müsabakalara katılan milli halterci, Türkiye'de yıldızlar, 15 yaş altı ve büyükler kategorilerinde şampiyon oldu. 2015 yılında İsveç'te yapılan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 58 kiloda rekor kırarak, 3 altın madalya kazanan ve 2016'da Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Nuray, son olarak Tayland'daki Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonluğuna ulaştı.



"Hocam bana '107 kilo kaldırırsan şampiyonsun' dedi"



Milli halterci Nuray Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi hazırlandığı şampiyonaya altın madalya hedefiyle gittiğini söyledi.



Turnuvada ilk önce 105 kiloyu kaldırdığını anımsatan Nuray, ikinci hakkında da 105 kilo yaptığını dile getirdi.



Nuray, rakibi Özbek sporcunun son hakkında 106 kilo kaldırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Son hakkıma gitmeden önce hocam beni yanına çağırdı. Bana, '107 kilo kaldırırsan dünya şampiyonusun. Sen başarırsın' dedi. Daha önce antrenmanda sadece 2 kez 107 kilo kaldırmıştım. Üçüncü kez kaldırıp, dünya şampiyonu olmak istiyordum. Hocam beni hırslandırdı ve yapmam gerekenleri söyledi. Podyuma çıktım. Zorlansam da 107 kiloyu kaldırmayı başardım. O andan sonra çok mutluydum ve ağlamaya başladım. İlk defa dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum."



"Dünya Şampiyonası'nda da hedefim altın madalya"



Tokyo'da düzenlenecek Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na katılmak için mücadele ettiğini aktaran milli halterci, şunları kaydetti:



"Olur da turnuvaya katılmayı hak edersem, Gençler Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyorum. En büyük hedeflerimden birisi de 2020 Tokyo Olimpiyatları. Şimdiden Tokyo'nun hazırlıklarını yapmaya başladım. İnşallah sakatlık olmazsa, oraya katılmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Ayrıca ailem, antrenör Serap Can Ünlü, ASP Spor Kulübü, antrenör Yasin Aydın, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."



Ünlü: "Olimpiyatlarda madalya kazanacak"



Konya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) antrenörlerinden Serap Can Ünlü de Nuray'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Dünya şampiyonu olarak hepimizi çok mutlu etti. Nuray ile yaklaşık 2 yıldır beraberiz. Çok azimli ve çalışkan biri. Hedefi şimdiden 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve başarılı olmak. İnşallah Nuray orada, rengini bilmiyoruz ama bir madalya alacaktır." ifadelerini kullandı.