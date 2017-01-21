İstanbullular Yarın Bu Yollara Dikkat

7'nci Uğur Mumcu Anma Koşusu nedeniyle yarın Kartal'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Uğur Mumcu Anma Koşusu nedeniyle Kartal'da bazı yollar yarın 08.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Şeyh Şamil Caddesi, Samandıra Caddesi,Akşemsettin Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi. - İSTANBUL