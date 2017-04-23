İstanbullu Çocuklar Çifte Bayram Yaşadı
İDO ve TURMEPA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında denizi hiç görmemiş çocuklara tekne turu yaptırarak denizle tanıştırdı.
İDO ve TURMEPA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında denizi hiç görmemiş çocuklara tekne turu yaptırarak denizle tanıştırdı.
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk şenliği düzenledi. Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe ve Sultanbeyli'den İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri tekne turu ile ilk kez denizle tanıştırıldı.
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk, bu yıl 9'uncu kez düzenlenen etkinlikte "Bilmediğim, görmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeye de saygı duyamam" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Öztürk, "Çocukların denizlere saygı duymasını sağlamak için bilmeleri, tanımaları gerekir. Çocukların saygı duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü çevreyle, doğamızla, bu büyülü maviyle, denizle tanıştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de mutlaka ilçe emniyet müdürlükleriyle, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.
"İstanbul'da denizi sadece televizyondan gören 250 bin çocuk yaşıyor"
Öğrencileri dezavantajlı bölgelerden seçtiklerini belirten Öztürk, "Öğretmenlerimiz dezavantajlı bölgelerden çocukları belirleyip seçiyorlar. Deniz görmemiş veya bir kez görmüş uzaktan görmüş. İnanın bana Beyoğlu sırtlarında dahi denizi görmemiş çocuklar var. 250 bin çocuk yaşıyor İstanbul'da denizi görmemiş. Televizyonda sadece görmüş oluyorlar. Daha özgür ve daha mavi bir gelecek için çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
"STK'lar ile sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaya devam edeceğiz"
Çocukların küçük yaşta denizi tanıması, sahiplenmesi için bu etkinliğin çok değerli olduğunu dile getiren İDO Kurumsal İletişim Müdürü Hande Ergünlü ise, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. TURMEPA ile düzenlediğimiz bu organizasyonda geleceğimiz olan çocuklarımızın denizi sevmesi, denizi sahiplenmesi, küçük yaşta onları bilgilendirmek bizim için çok değerli. Biz İDO olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem veriyoruz ve ilerleyen günlerde de çeşitli kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle (STK) çalışmalarımıza devam ediyor olacağız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL