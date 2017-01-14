İstanbul Zumba Festivali"

Alternatif spor arayan İstanbullular, Zumba Festivali'nde bir araya geldi.



Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Carrera Fitness Merkezi Müdürü Hüseyin Valentino Erikçi, insanların enerjisinin güçlenmesi ve bakış açılarının genişlemesi için böyle bir düzenlediklerini anlattı.



Zumbanın, spor camiasında alternatif bir spor olarak görüldüğünü belirten Erikçi, "Zumba, insanların eğlenerek, stres atarak, gülerek, kıvırarak, dans ederek hem kilo vermesi hem de formda kalmasını sağlıyor. En önemlisi ruh ve bedenin gerçekten rahatlamasıdır. Bu anlamda bu festivalle biz şu mesajı vermek istiyoruz; Hayat devam ediyor, hayat çok güzel ve sağlığınıza, ruhunuza, bedeninize sahip çıkın, hayatı da devam ettirin." diye konuştu.



Zumba yapan Ezgi Sahillioğlu (22) da iki yıl önce zumbaya başladığını anlatarak, şöyle konuştu:



"3 ameliyat geçirdim, fizik tedavi de gördüm. Doktorlarım tarafından hala takip ediliyorum. Ömür boyu spor yapmam, hareket halinde olmam gerekiyor. Şu an bir bacağım diğerinden kısa. Bu açıyı kapatmak için de spor yapıyorum, zumba ile uğraşıyorum. Zumbaya başladıktan sonra aynalarla barıştım. Kendimi mutlu görmeye başladım. Benim gibi birçok insana, annelerine örnek oldum. Benim gibi özel çocuklardan çok güzel tepkiler aldım. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Bedenimin ve ruhumun iyileştiğini görüyorum."



İclal Çelik (44) ise 10 sene önce eşimi kaybettiğini ve 2,5 yaşındaki oğluyla yalnız başına kaldığını anlattı. Bu yüzden bunalıma girdiğini ve kilo almaya başladığını belirten Çelik, "Hocamın davetiyle zumbaya başladım. Derse katıldıktan sonra çok hoşuma gitti. Derste enerji doluyorum, zamanla yüzüm gülmeye başladı. Bunun sonucunda eğitmen olmaya karar verdim, şimdi çok mutluyum. Zumba bana kilo vermemi sağladı, sağlığımı, huzur, mutluluk, sevinç ve dostluklar kazandırdı." diye konuştu.